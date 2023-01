Do tragedii doszło w czwartek po godz. 22 w XI dzielnicy Budapesztu, Ujbudzie. Policja interweniowała, gdy napastnik próbował wejść do jednego z mieszkań w bloku w Budapeszcie. Wezwany przez policjantów do kontroli rzucił się na nich z nożem, raniąc trzech funkcjonariuszy. Następnie próbował uciekać ulicą.

Węgry. Atak nożownika w Budapeszcie

Tam napastnik został zatrzymany przez czwartego z policjantów, który obezwładnił go strzałem w stopę. Jeden z ugodzonych nożem funkcjonariuszy zmarł w szpitalu - przekazała policja.