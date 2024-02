Prezydent Węgier podała się do dymisji

Prezydent Węgier Katalin Novak podała się do dymisji - przekazała agencja Reutera. - Popełniłam błąd. Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do was jako prezydent - stwierdziła w sobotnim przemówieniu Novak.