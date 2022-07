Prezydent odpowiada Jourovej. Spór o Sąd Najwyższy

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

- Ursula von der Leyen mówiła mi, że rozwiązania ws. zmian w Sądzie Najwyższym, które zaproponowałem, spotykają się z akceptacją. One zostały uchwalone, dziś są obowiązującym prawem. Uważam tę sprawę za załatwioną - powiedział prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Polityk odniósł się w ten sposób do słów Very Jourovej o polskim KPO. - Zrealizowaliśmy to, co ustaliliśmy z KE - dodał i podkreślił, że słowa wiceprzewodniczącej Komisji uznaje za "polityczny atak na Polskę".

Zdjęcie Andrzej Duda zareagował na słowa Very Jourovej / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News