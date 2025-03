Konsekwencją jest skurcz i problem z oddychaniem. "To nie nowy element. To rezultat tego, co już jest" - zaznaczono. Kolejne przekazane informacje to brak zmian w wyniku badań krwi i brak wzrostu leukocytozy, czyli zwiększenia liczby krwinek białych. A to oznacza, że nie rozwija się nowa infekcja, lecz jest to konsekwencja trwającego stanu zapalenia - usłyszeli dziennikarze.