Huragan Helene uderzył w wybrzeże Florydy w czwartek wieczorem. Spowodował olbrzymie zniszczenia, choć obecnie osłabł do poziomu burzy tropikalnej. Wiadomo o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych. W czterech stanach prądu nie ma w prawie 2 mln domów, a w wielu miejscach doszło do powodzi i podtopień. Jeden z mieszkańców opublikował nagranie, na którym widać jak pływa kajakiem we wnętrzu swojego zalanego domu.