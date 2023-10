Potężny sztorm na Bałtyku. Poziom wody sięgnął rekordów

W niemieckie wybrzeże uderzyły wysokie fale. To efekt sztormu na Morzu Bałtyckim. We Flensburgu poziom wody w morzu wyrównał rekordowe wskaźniki sprzed stu lat. Miasto zostało częściowo zalane. Służby czasowo ewakuowały ok. 2000 osób z przybrzeżnych miejscowości.