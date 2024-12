Potężne trzęsienie ziemi. Ambasada USA w gruzach

Vanuatu. Potężne trzęsienie ziemi. Zawalił się budynek ambasady

Rozmówca AFP oceniał, że jeśli ktokolwiek znajdował się w budynku, gdy doszło do wstrząsów, to prawdopodobnie zginął. Jak przekazano w mediach społecznościowych, ambasada została zamknięta do odwołania. "Nasze myśli są z wszystkimi, których dotknęło to trzęsienie ziemi" - dodano w komunikacie. Co więcej podkreślono, że "całemu personelowi udało się opuścić zniszczony budynek".