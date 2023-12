Ukraina zachwycona Olafem Scholzem. "To, co zrobił, przejdzie do historii"

- To, co Olaf Scholz zrobił na szczycie w Brukseli przejdzie do historii jako akt niemieckiego przywództwa w interesie Europy - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Słowa nawiązują do kroku kanclerza, który poprosił premiera Węgier Viktora Orbana, by ten opuścił salę obrad, gdy decydowano o przyszłości Ukrainy w UE. Zdaniem ministra spraw zagranicznych "to najlepszy prezent świąteczny od Berlina", budzący "szczery i zasłużony podziw w sercach Ukraińców".