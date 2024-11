Część kalendarzy adwentowych znika ze sklepów w Czechach, Niemczech i we Włoszech. Sieć Penny Market zdecydowała się na taki w ruch, z uwagi na wątpliwości co do smaku i zapachu produktu. Zagraniczne media podkreślają, że zakład produkujący adwentowe słodkości mieści się w Polsce.