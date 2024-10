Jak czytamy w komunikacie, Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła badania, z których wynika, że na produkcie stwierdzono "migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych".

Ostrzeżenie GIS. Zestaw akcesoriów kuchennych z aminami aromatycznymi

GIS wskazał w swoim komunikacie, że ostrzeżenie dotyczy sprzętu firmy Ofenbach wyprodukowanego w Chinach . Kod produktu to NB100901; kod kreskowy to natomiast 5903148928302.

Producentem zestawu jest przedsiębiorstwo AMA Household Ltd 7/F, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Rd, Kowloon w Hong Kongu; a importerem Ravex Group Sp. z o.o. Sokołowska 45B, 05-806 z Sokołowa.