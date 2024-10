Informację o awansie Polski w rankingu praworządności przekazało w środę Ministerstwo Sprawiedliwości. " Po ośmiu latach Polska awansuje w rankingu praworządności Rule of Law Index (publikowanym przez - red.) World Justice Project. To znak, że przywracanie praworządności idzie w dobrym kierunku!" - ocenił w sieci Adam Bodnar .

- Po wyborach parlamentarnych Polska wróciła do grona krajów praworządnych. Podjęliśmy szereg działań, aby naprawiać wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy na początku drogi, ale cieszy nas fakt, że po latach spadków w rankingu, w końcu umocniła się nasza pozycja - stwierdził minister sprawiedliwości, którego słowa przytacza resort w oficjalnym komunikacie.

Ranking praworządności. Polska awansowała na 33. miejsce

Adam Bodnar dodał, że chociaż są zadowoleni, że udało się przełamać tendencję spadkową , to "głównym, długodystansowym celem jest znalezienie się w czołówce państw". Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało, że Bodnar już w przeszłości zwracał uwagę na znaczenie takich rankingów.

Jak czytamy, w tegorocznym raporcie World Justice Project wskazało, że w większości badanych krajów poziom praworządności spada , jednak są przykłady państw, które pokazują, że poprawa jest możliwa. "Jednym z nich jest Polska - jej ocena w porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniła się o 3,2 proc., co jest największym wzrostem w ogólnej ocenie wśród wszystkich ocenionych państw w rankingu" - podkreślono.

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 36. miejscu w rankingu . Z kolei w rankingu regionalnym, który obejmuje państwa UE, EFTA oraz Ameryki Północnej, nasz kraj został sklasyfikowany na 25. miejscu na 31 państw (w 2023 r. zajęliśmy 26. miejsce). Dodano też, że w kategorii państw o wysokim dochodzie Polska zajęła 32. miejsce na 47 państw (w 2023 r. było to 35. miejsce).

Awans Polski w rankingu. W jakich kategoriach odnotowano wzrost?

Wzrost o 14 pozycji zanotowano natomiast w kategorii dotyczącej otwartości rządu . Jak zaznaczono, kluczową rolę odgrywa tu przejrzystość działań rządu, prawo obywateli do informacji publicznej oraz mechanizmy pozwalające na działalność obywatelską i na wniesienie skarg dotyczących usług publicznych.

Poprawa została także zauważona, jeśli chodzi o sądownictwo cywilne i prawa podstawowe . Na pozycję Polski w rankingu w poprzednich latach wpływ miały m.in. postanowienie TSUE dotyczące przywrócenia do pracy sędziów SN zmuszonych do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku, ocena TSUE, że reforma KRS nie gwarantuje niezależności sądów czy raport Komisji Europejskiej , w którym wyrażono zaniepokojenie praworządnością w kraju.

World Justice Project to międzynarodowa organizacją non-profit. Jej celem jest stymulowanie działań na rzecz wzmocnienia praworządności na całym świecie. W ramach swojej działalności WJP co roku publikuje raport Rule of Law Index, który ocenia stan praworządności w 142 krajach na świecie na podstawie ośmiu kategorii.