Nagranie niemieckiego dowództwa. Rosja odpowiada

"Nasi historyczni przeciwnicy, Niemcy , po raz kolejny stali się naszymi arcywrogami . Wystarczy spojrzeć, jak szczegółowo omawiają ataki rakietowe dalekiego zasięgu na terytorium Rosji (...). Robią to nie pomijając zwodniczą retorykę o niezaangażowaniu Niemiec w konflikt" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew .

Olaf Scholz: Bardzo poważna sprawa

Kanclerz Niemiec przebywa z wizytą w Watyknie, gdzie spotkał się z papieżem Franciszkiem. Dziennikarze zapytali go o nagranie udostępnione przez propagandę Rosji. Olaf Scholz ocenił, że to "bardzo poważna sprawa" .

- Jest to obecnie wyjaśniane bardzo dokładnie, bardzo intensywnie i bardzo szybko - powiedział kanclerz, cytowany przez agencję dpa.

Do tej pory Scholz wielokrotnie wykluczał przekazanie Ukrainie rakiet manewrujących Taurus, których zasięg to co najmniej 350 kilometrów. Niemcy obawiały się głębszego wciągnięcia Berlina w wojnę, którą Rosja rozpoczęła w 2022 roku.