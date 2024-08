NASA. Astronauci wrócą innym promem kosmicznym

Na sobotniej konferencji prasowej nie było reprezentacji Boeinga. NASA wskazuje, że wystąpiły " pewne rozbieżności co do poziomu ryzyka " w porównaniu z oceną Boeinga.

Skłoniło to agencję do rozważenia, aby astronautów przetransportować do domu na pokładzie pojazdu SpaceX Crew Dragon, który wykonał kilkanaście załogowych misji kosmicznych od 2020 roku.