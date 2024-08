- Nie mamy ostrej granicy, prawda? - powiedział Ken Bowersox, zastępca administratora Dyrekcji Misji Operacji Kosmicznych NASA cytowany przez agencję AFP. - Możemy żonglować opcjami i sprawić, by wszystko działało, jeśli zajdzie taka potrzeba - podkreślił, przyznając jednak, że "staje się to coraz trudniejsze".

- Dochodzimy do punktu, w którym w ostatnim tygodniu sierpnia naprawdę powinniśmy zadecydować, jeśli nie wcześniej - wskazał.

NASA o stanie astronautów: Nie mogą doczekać się decyzji

Z kolei główny astronauta NASA Joe Acaba powiedział, że Wilmore i Williams przygotowywali się do misji wiedząc, że jest to lot testowy i "może nie być idealny". - Załogowe loty kosmiczne są z natury ryzykowne i jako astronauci akceptujemy to jako część naszej pracy - skwitował.