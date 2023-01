Pogrzeb papieża Benedykta XVI. Tysiące ludzi w Watykanie

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Dziesiątki tysięcy wiernych pożegnało papieża Benedykta XVI. Oficjalnym uroczystościom przewodniczył papież Franciszek, jednak ze względów na problemy zdrowotne to nie on prowadził liturgię. Podczas pogrzebu Watykan i jego okolice ochraniało tysiące przedstawicieli włoskich służb, a w ceremonii brali udział także oficjele z różnych państw świata, w tym także z Polski. Trumnę z ciałem papieża złożono do grobu w Grotach Watykańskich.

Zdjęcie Wniesienie trumny z ciałem papieża Benedykta XVI na Plac św. Piotra / ALBERTO PIZZOLI / AFP