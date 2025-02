Określenie surowce krytyczne oznacza, że są one kluczowe dla gospodarki, a ich zasoby lub dostęp do nich są ograniczone. Mają też szerokie zastosowanie w nowych technologiach, przemyśle zbrojeniowym, czy kosmicznym. Do tej grupy zalicza się metale ziem rzadkich. To rodzina 17 pierwiastków chemicznych z rodziny skandowców (skand i itr) i lantanowców (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet).