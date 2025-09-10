Linia lotnicza Japan Airlines otrzymała naganę od japońskiego Ministerstwa Transportu. To druga taka sytuacja w ciągu roku. Powodem upomnienia było niestosowne zachowanie pilota samolotu.

28 sierpnia doszło do incydentu na Hawajach. Mężczyzna przyszedł do pracy pijany. Miał wykonać lot do japońskiego Nagoi.

W efekcie doszło do częściowego paraliżu na płycie lotniska. Trzy maszyny zanotowały nawet kilkunastogodzinne opóźnienia.

Japonia. Linie lotnicze przepraszają. Chodzi o zachowanie pilotów

Ministerstwo Transportu Japonii w środę przekazało na ręce dyrektora ds. bezpieczeństwa Japan Airlines Yukio Nakagawy pisemną naganę. Szefowa japońskiego przewoźnika Mitsuko Tottori na zwołanej konferencji prasowej przeprosiła za ostatnie wydarzenia.

Yukio Nakagawa z Japan Airlines otrzymał pisemną naganę STR AFP

W grudniu 2024 roku linia Japan Airlines zakazała spożywania napojów wysokoprocentowych przez załogę samolotów podczas nocnych postojów służbowych.

Wcześniej dwóch pilotów wypiło za dużo przed lotem z Melbourne do Narity. Przewoźnik otrzymał wtedy pierwsze ostrzeżenie.

Pilot Japan Airlines stawił się pijany w pracy. Minister nie krył oburzenia

Na konferencji prasowej Mitsuko Tottori zapowiedziała, że firma wzmocni kontrole dotyczące spożycia alkoholu i stanu zdrowia pracowników.

- Traktujemy tę sytuację niezwykle poważnie, ponieważ doszło do niej pomimo środków wprowadzonych w grudniu ubiegłego roku - przekazała szefowa Japan Airlines.

Minister transportu Japonii Hiromasa Nakano określił ostatnie wydarzenia "godnymi ubolewania". - Tego typu incydenty powtarzają się wielokrotnie. Przewoźnik nie zapewnił każdemu pracownikowi gruntownej edukacji w zakresie bezpieczeństwa - zauważył.

