Według konstruktora pocisku, europejskiego producenta MBDA, nowa wersja rakiety Aster 30 B1NT , która ma wejść do służby w 2026 roku, będzie w stanie razić cele lecące na wysokości 25 tys. metrów z odległości 150 kilometrów. Oprócz samolotów będzie w stanie przechwytywać rakiety balistyczne średniego zasięgu, takie jak te wystrzelone w ubiegłym tygodniu przez Iran przeciwko Izrael owi, a także rakiety hipersoniczne lecące z prędkością hipersoniczną Mach 5 (pięciokrotna prędkość dźwięku), czy ok. 6000 km/h.

Francja: Udany test nowej broni. "Absolutnie kluczowy"

- To był pierwszy test programu absolutnie kluczowego. Wielki sukces w rozróżnianiu celów - chwalił operację Lecornu. Wyposażona w nowy moduł, coś w rodzaju małego radaru, rakieta była bowiem w stanie odróżnić samolot, który oznaczono jako przyjazny, od innego, wrogiego .

AFP zauważa, że Francja angażuje coraz większe środki we wzmocnienie naziemnej obrony powietrznej, sektora zaniedbanego od zakończenia zimnej wojny . Do 2030 roku Paryż zamierza na ten cel przeznaczyć 5 miliardów euro i już zamówił osiem systemów SAMP/T nowej generacji z pociskami Aster wyposażonymi w nowy radar i nowy system kierowania ogniem. W nadchodzących latach kraj musi zamówić jeszcze cztery.

"Francja musi być gotowa". Minister wskazuje zagrożenie

Choć system SAMP/T, poza baterią przekazaną Ukrainie, do tej pory nie znalazł zagranicznego nabywcy, to Lecornu liczy na sukces. Wiele krajów europejskich do obrony swojego nieba wybrało amerykański system Patriot.