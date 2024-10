Do ponad pięciu mln domów w Szwecji trafi zaktualizowane wydanie poradnika, które ma przygotować mieszkańców na wypadek wojny. Jak zapowiedział we wtorek minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin, nowe wydanie broszury, wzbogacone o wydarzenia z Ukrainy, ma zostać wysłane do mieszkańców pod koniec listopada.