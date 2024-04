Jak czytamy, szef francuskiego resortu obrony przekazał Szojgu, że Francja niezmiennie potępia agresję Rosji na Ukrainę. Lecornu powtórzył również, że Francja będzie wspierać Ukrainę tak długo i tak intensywnie, jak będzie to konieczne w jej walce o wolność i suwerenność, aby na kontynencie europejskim przywrócić pokój i bezpieczeństwo.

Francja. Minister obrony Lecornu rozmawiał z Siergiejem Szojgu

Prócz tego Lecornu i Szojgu poruszyli temat zamachu pod Moskwą, w którym 22 marca zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. Szef resortu obrony Francji wyraził solidarność z ofiarami ataku i ich rodzinami.

W trakcie rozmowy zrobić miał to także Lecornu. "Potwierdził, że Francja nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na udział Ukrainy w tym ataku" - przekazał z kolei portal francuskiego dziennika "Le Monde". Minister francuskiego resortu wezwał Szojgu, by Rosja przestała instrumentalnie wykorzystywać tę sytuację do własnych celów.