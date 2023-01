Petr Pavel reaguje na słowa Babisza. Ważna zapowiedź dla Polski

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

"Jeśli zostanę prezydentem, w moją drugą podróż udam się z wizytą do Polski" - napisał na Twitterze Petr Pavel, kandydat na prezydenta Czech. To pokłosie wypowiedzi Andreja Babisza, byłego premiera tego kraju i kontrkandydata Pavla w wyborach prezydenckich. Babisz, pytany o to, czy wysłałby wojsko do Polski, w przypadku, gdyby ta została zaatakowana, stwierdził, że nie zrobiłby tego "w żadnym przypadku". Później się z tych słów wycofywał.

Zdjęcie Petr Pavel / NIDS/NATO Multimedia Library / East News