Park narodowy płonie od kilku dni. Ogłoszono stan wyjątkowy

Pożar, obejmujący obszar Parku Narodowego "Drina", utrzymuje się już od kilku dni. Do akcji jego gaszenia włączono w niedzielę śmigłowiec ministerstwa spraw wewnętrznych sąsiedniej Serbii . Siły zbrojne Bośni i Hercegowiny zaangażowały do akcji trzy śmigłowce.

Ogień rozprzestrzenia się po niedostępnym terenie i stromych zboczach. Strażacy twierdzą, że nie da się go ugasić z lądu, gdyż jest niedostępny i niebezpieczny dla ludzi i sprzętu - poinformowała agencja Srna.

Pożar w okolicy Srebrnicy. Ogłoszono stan wyjątkowy. Możliwa ewakuacja

- Ogłosiliśmy stan wyjątkowy we wsi Luka, znajdującej się najbliżej płomieni. Dziś rano wysłaliśmy do wioski maszyny, aby zaorały drogi w celu ochrony zabudowań przed ogniem. Przygotowaliśmy także zaplecze do ewentualnej ewakuacji mieszkańców" - ogłosił Adem Mehmedović z władz gminy Srebrenica.