Niespokojnie w Rosji. Ryzyko wybuchu w Moskwie, zamknięty most Kerczeński

Rosjanie atakowani z powietrza i morza coraz częściej

"Most Krymski był w ostatnich miesiącach celem wzmożonych ataków dronów powietrznych i morskich" - podkreśla agencja Reutera. Zaledwie w sobotę nad ranem rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że zniszczono na Morzu Czarnym " trzy ukraińskie drony , których celem było przeprowadzenie ataku terrorystycznego i uderzenie w przeprawę ".

W związku z tym Rosja ma podejmować szeroko zakrojone działania, by chronić krytyczną infrastrukturę. Świadczyć mają o tym zdjęcia wykonane przez Planet Lab, na których widać, że przy moście okupant umieścił od pięciu do siedmiu starych promów, a następnie je zatopił, by stworzyć dodatkową fizyczną barierę.