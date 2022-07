Sekretarz do spraw stosunków z państwami wyjaśnił w rozmowie wyemitowanej w głównym wydaniu dziennika w pierwszym programie, że ewentualne przygotowania do podróży Franciszka do Ukrainy rozpoczną się po jego wizycie w Kanadzie, gdzie będzie od 24 do 30 lipca.

Jak zaznaczył brytyjski dostojnik, papież jest przekonany o tym, że jeśli będzie mógł odwiedzić Ukrainę, jego wizyta może mieć pozytywne rezultaty. Przypomniał także, że Franciszek chciałby pojechać i do Moskwy na rozmowy z władzami rosyjskimi.

Papież Franciszek spotka się z patriarchą Cyrylem?

Abp Gallagher podkreślił, że nie wyklucza sierpniowego terminu zastrzegając zarazem, że zależy to również od tego, jak papież zniesie trudy podróży do Kanady.

Pytany o kontakty z Rosją odparł, że są one instytucjonalne poprzez nuncjusza w Moskwie i ambasadora Rosji przy Stolicy Apostolskiej. Jako możliwe miejsce spotkania papieża z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem abp Gallagher wskazał Kazachstan, dokąd obaj mają udać się we wrześniu.