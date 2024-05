Papież Franciszek: Tylko to jest sposobem na życie

- Niestrudzenie głosimy pokój tym, którzy pragną wojny, głosimy przebaczenie tym, którzy szukają zemsty - powiedział papież Franciszek podczas niedzielnej uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Watykanie. Przemawiając do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra, głowa kościoła wspomniała o toczących się obecnie wojnach. - Moje myśli kierują się szczególnie do miasta Charków - oznajmił, a następnie nawoływał, aby przywódcy narodów "otworzyli drzwi do pokoju".