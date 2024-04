Padli ofiarą radzieckich kartografów. Państwa dogadały się bez wojny

Powstałe po rozpadzie ZSRR Kirgistan i Uzbekistan od początku istnienia nie mogły porozumieć się w sprawie przebiegu granicy . Wynikało to nie tylko z uwarunkowań geograficznych, lecz również z tego, że przedstawiciele obu narodów zamieszkują na tych samych terenach - obie grupy narodowościowe najbardziej przenikają się w Kotlinie Fergańskiej. Oba państwa mają swoje eksklawy, czyli części terytorium oddzielone od głównego obszaru na terytorium drugiego.

Jednym z elementów porozumienia jest rozstrzygnięcie kwestii kirgiskiej eksklawy Barak na terytorium Uzbekistanu . 208-hektarowy obszar Kirgistanu, całkowicie otoczony przez Uzbekistan, został oficjalnie przyłączony do drugiego z tych państw. Kirgistan otrzymał w zamian adekwatną część wilajetu (województwa) andiżańskiego.

Teraz porozumienie to wchodzi w życie. Przystąpiono do przesiedlenia społeczności kirgiskiej do swojej ojczyzny. Ostatni mieszkańcy wsi Barak mieli już opuścić swoje domy.