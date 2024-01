- Obie strony są zainteresowane przeprowadzeniem spotkania na szczeblu premiera Węgier i prezydenta Ukrainy. Uważam, że dziś zrobiliśmy wielki krok ku temu, by do tego spotkania doszło. Bez wątpienia wszyscy jesteśmy zainteresowani, by to spotkanie zakończyło się sukcesem i otworzyło nową stronę w naszych relacjach - powiedział po spotkaniu Andrij Jermak.