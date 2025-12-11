Orban chwali strategię bezpieczeństwa USA. "Wreszcie nie walczymy sami"

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA potwierdza tezę o "cywilizacyjnym kryzysie Europy" - ocenił premier Węgier Viktor Orban. Jego zdaniem Waszyngton zaczyna patrzeć na Brukselę równie krytycznie, jak wcześniej na Budapeszt. Wezwał również Europejczyków do "odbudowy relacji" z Rosją, uważając ich zerwanie za błąd.

Victor Orban określił amerykańską strategię bezpieczeństwa mianem "najważniejszego i najciekawszego dokumentu ostatnich lat".

"Mówi o Brukseli w tym samym tonie, w jakim administracja Bidena i Bruksela mówiły o nas. Co zasiejesz, to zbierzesz" - ocenił węgierski premier na platformie X.

Według Orbana "Amerykanie widzą, że Europa utknęła w martwym punkcie długotrwałego impasu gospodarczego". "Słaby sojusznik nie jest w stanie obronić się sam i nie można na nim polegać w sprawach międzynarodowych" - napisał premier.

"Spalili relacje z Rosją". Orban wskazuje na błąd Europy

"(USA) widzą również kryzys cywilizacyjny Europy. Widzą, że europejskie wartości cywilizacyjne, demokracja i wolny rynek są zagrożone. Że europejscy liberałowie spalili sieć relacji, które kiedyś istniały z Rosją, co było błędem. Według amerykańskich decydentów relacje Europy z Rosją muszą zostać odbudowane na poziomie strategicznym" - napisał Orban.

"Ameryka doskonale rozumie upadek Europy. Dostrzega upadek cywilizacyjny, z którym my na Węgrzech walczymy od piętnastu lat. Wreszcie nie walczymy z nim sami" - podsumował.

Polityk już kilkakrotnie w ostatnich tygodniach nawoływał do otwarcia kanałów komunikacji pomiędzy Europą i Moskwą. Przypomnijmy, że od początku wojny w Ukrainie Orban trzykrotnie spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Strategia bezpieczeństwa USA. Co zawiera dokument?

Stany Zjednoczone opublikowały pod koniec ubiegłego tygodnia nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, czyli dokument wyznaczający priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA.

Podkreślono w nim np., że polityka Waszyngtonu w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Strategia mówi o zerwaniu z dotychczasową polityką zagraniczną w wielu podstawowych aspektach i zmienia główny nacisk polityki zagranicznej z rywalizacji z Chinami na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wyznaczenie zachodniej półkuli jako amerykańskiej strefy wpływów. Powołuje się przy tym się na XIX-wieczną doktrynę Monroe, której uaktualnieniem ma być "uzupełnienie Trumpa".

