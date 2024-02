Ogień trawi lasy w turystycznym regionie. Ponad sto ofiar

Co najmniej 112 osób zginęło w pożarach, do których doszło w turystycznym regionie Chile. Z żywiołem walczy ponad 1400 strażaków, wspieranych przez żołnierzy. Prezydent Gabriel Borić ogłosił stan wyjątkowy. Władze obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej, gdyż kilkaset osób jest zaginionych. Dodatkowo Chilijczycy zmagają się z falami upałów, temperatury dochodzą do 37 stopni Celsjusza.