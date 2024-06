Willa i gaj oliwny. Wyspa do kupienia we Włoszech

Włoskie media zauważają, że to druga próba sprzedaży wyspy. Możliwość kupienia Santa Marii pojawiła się wcześniej w 2019 roku. Wówczas jednak, prawdopodobnie z powodu sporo wyższej ceny - 17 mln euro (ok. 73,6 mln zł), nie zgłosił się żaden chętny.

Domy za 1 euro

Wyspy na sprzedaż to niejedyne nietypowe oferty we Włoszech. Na całym świecie od kilku lat głośno jest o domach w cenie espresso, czyli za 1 euro (ok. 4,3 zł). Symboliczna kwota to dla wielu włodarzy nadzieja na ściągnięcie nowych mieszkańców do wyludniających się miasteczek.