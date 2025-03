Pilotażowy projekt "biletu dla zdrowia" powstał prawie pięć lat temu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Jego pierwsza edycja trwała od sierpnia do grudnia 2020 roku, a druga od sierpnia 2021 roku do stycznia 2022 roku. Jak podają organizatorzy, w tym czasie mieszkańcy Kluż-Napoka wykonali ponad 2,3 miliona przysiadów, co oznacza blisko 55 tysięcy wydanych biletów.