Których języków używa się w Szwajcarii? Na myśl przychodzi niemiecki i francuski , może ktoś przypomniałby sobie ze szkoły o retoromańskim . To niepełna odpowiedź, bo używa się tam również włoskiego . Centrum włoskiej kultury w państwie Helwetów jest położony najdalej na południe kanton Ticino . Mianem jego stolicy szczyci się mająca 40 tysięcy mieszkańców Bellinzona , lecz ludniejsze jest nieodległe Lugano .

To drugie miasto odnajdziemy w specyficznym miejscu na mapie, gdzie terytorium Szwajcarii jakby wcina się w ziemie należące do Włoch. Blisko zresztą z niego do najważniejszego ośrodka włoskiej Lombardii, czyli Mediolanu - wystarczy niespełna półtoragodzinna podróż autem lub transportem zbiorowym.