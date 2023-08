Szwajcarski wagon panoramiczny w składzie pociągu PKP Intercity od czerwca jest w Polsce kolejową sensacją. Włączany jest do IC Porta Moravica jeżdżącego codziennie z Przemyśla do austriackiego Graz. Sprawdziliśmy już w Interii, jak jeździ się helwecką atrakcją po naszych torach. Teraz przetestowaliśmy ją tam, skąd pochodzi.

Niejeden pasażer czekający w Rzeszowie czy Krakowie dziwi się, widząc tajemniczy napis Gotthard Panorama Express na nietypowym wagonie. Właśnie tak nazywa się pociąg startujący z Lugano na południu Szwajcarii.

To jeszcze nie Szwajcaria, lecz wagon panoramiczny na stacji Kraków Główny. Fotografia z 11 czerwca / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Ekspres Gotarda wyrusza z Lugano. To włoski region Szwajcarii

Spacerując po tym mieście, czułem się jak w małym Mediolanie. W restauracjach włoskie dania, na ulicy włoska mowa, a zabudowania - niczym w pobliskiej Lombardii. Główna stacja kolejowa leży blisko zabytkowego centrum. Wystarczy kilkunastominutowy spacer, by znad brzegu jeziora Lugano znaleźć się na peronie.

Droga wiedzie jednak pod stromą górkę, więc kto woli zachować energię na później, niech korzysta z kolejki o 200-metrowej trasie, przeciskającej się między zabudowaniami. Z wagonika wysiadłem na dworcu, gdzie czekał już Ekspres Panoramiczny Gotarda.

Ekspres Gotarda na stacji w Lugano / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Ta chluba szwajcarskiej turystyki kursuje do Arth-Goldau, położonego 50 kilometrów od Zurychu. Skład liczył wiele wagonów - panoramicznych oraz zwykłych - a na jego czele znalazła się czerwona lokomotywa, wyglądająca na doświadczoną w pokonywaniu transalpejskiego szlaku. Połączenie obsługuje narodowy przewoźnik SBB.

Tak jeździ się po Szwajcarii. Pociąg ruszył o czasie

Nie byłem zszokowany wyglądem wagonu panoramicznego od wewnątrz, skoro jechałem takim w Polsce, jednak zachwycił mnie swoim dopracowaniem pod chyba każdym względem. Usadowiłem się w miękkim, szerokim fotelu, a pociąg chwilę później odjechał niczym w szwajcarskim zegarku - punktualnie o 9:18.

Wnętrze panoramicznego wagonu umożliwia podziwianie szwajcarskiego krajobrazu / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Początkowo widoki były typowo miejskie, lecz wystarczył niecały kwadrans, by za sięgającymi niemal pod sufit oknami objawiły się urzekające szwajcarskie landszafty. Podziwiałem wijące się wśród lasów drogowe estakady i coraz to wyższe, pokryte drzewami góry, ze stoków których wyłaniały się nagie, niemal pionowe skały. Były też osady z domami o czerwonych dachach założone w dolinach.

Widok zza okna panoramicznego wagonu. Zdjęcie wykonane na wysokości miasteczka Silenen / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Wyprawę umiliło poranne espresso, które wkrótce po wyjechaniu z Lugano zaoferował młody konduktor. Kolejny, starszy, pojawiał się co jakiś czas w wagonie i opowiadał, co dokładnie widać za panoramicznym szkłem. Przewijające się krajobrazy tak urzekały, że mało kto siedział w miejscu. Większość podróżnych stała przy oknach, kręciła filmy i zachwycała się na głos.

Konduktor z SBB najpierw sprawdził bilety, później umilał podróż opowieścią o miejscach, które mija ekspres / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

W panoramicznym ekspresie spotkałem Polaków. Zwiedzali Szwajcarię koleją

Drugi ze wspomnianych kolejarzy miał społecznego pomocnika - pana Rolanda, który 40 lat przepracował na kolei, a dziś cieszy się emeryturą i pozostaje miłośnikiem tego środka transportu. On również, pełen zapału, snuł opowieść o południowej Szwajcarii. Mimo że stał pośrodku przejścia, z przemieszczaniem się nikt nie miał problemu. Korytarz był na tyle szeroki, że pasażerowie przechodzili z łatwością.

Wesoły pociąg mknący przez Alpy / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Pan Roland zachęcił, bym poszedł na chwilę do sąsiedniego, zwykłego wagonu. Tam zastosowano układ foteli podobny do tego znanego z polskiej kolei regionalnej - po dwie dwuosobowe ławki z każdej strony. Okna co prawda nie były panoramiczne, ale miały swoją zaletę - dało się otworzyć je u góry, a płynące z nich łagodne uderzenia powietrza utwierdzały, że ta podróż to nie sen.

Pan Roland z zawzięciem opisywał, co właśnie mijamy / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

"Normalnym" wagonem jechali Polacy - Małgosia i Piotr. Wieńczyli właśnie swój projekt przejechania Szwajcarii pociągami w tydzień. Taka wyprawa nazywana jest w promocyjnych broszurach "Grand Train Tour". Rodakom - gdy ich spotkałem - zostawało dotrzeć do Lucerny, a stamtąd do Zurychu. - 10 lat temu widziałam w telewizji program o Szwajcarii i kolei, która jest jej symbolem. Dużo podróżuję, więc zapragnęłam zobaczyć to państwo - zdradziła Małgosia.

Mijaliśmy m.in. miasteczko Bellinzona / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Mrok w tunelu i równie mroczna historia. Główny inżynier stracił w nim życie

Co jakiś czas skład wjeżdżał w tunele, a jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. Tunel nosi nazwę Świętego Gotarda, liczy 15 kilometrów, a metodą wysadzania skał zbudowano go w latach 1872-1882.

To stary tunel pod Przełęczą Świętego Gotarda, ponieważ jest też nowy z 2016 roku, liczący aż 57 kilometrów! Pociąg w zabytkowej konstrukcji zwolnił i wtedy na jej ścianach wyświetlały się klimatyczne światła, a do uszu dobiegały dźwięki kucia skał i robotników przy pracy.

W tunelu Świętego Gotarda / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Tunel - choć dziś służy uciesze turystów - nie ma całkiem wesołej historii. Budowa trwała długo, bo nie zawsze starczało pieniędzy, napotykano też trudności techniczne. W jej trakcie zmarło mniej więcej 200 pracowników, najczęściej dlatego, że doznali poważnych obrażeń podczas wybuchów.

Życie w tunelu stracił też główny inżynier Louis Favre, który na dwa lata przed ukończeniem inwestycji doznał ataku serca. Początkowo myślałem, że to on "towarzyszy" pasażerom, umiejscowiony na jednym z foteli. Posąg upamiętnia jednak Alfreda Eschera, szwajcarskiego polityka z XIX wieku i propagatora kolei.

Małgosia i Piotr z Polski w towarzystwie Alfreda Eschera / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Niespodzianka u sufitu. Cytując klasyka: "W końcu jesteśmy w Szwajcarii"

Ekspres pędził wysoko nad dolinami i górskimi strumieniami, zataczał pętle, by zaraz potem przemknąć o podnóża któregoś z alpejskich szczytów. Tory położono od 200 do nawet prawie 1200 m n.p.m. Trafił mi się słoneczny dzień, dlatego wewnątrz wagonu było bardzo jasno, a mimo to światło nie raziło. Podczas całej podróży - nawet w tunelach - działał internet, co w przypadku Polski nie jest regułą.

Krajobraz w Wassen :) / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Gdy po raz kolejny zapadła ciemność, konduktor przewodnik sięgnął po zwisający u sufitu otwieracz do butelek i żartobliwie zachęcał, by spróbować odrobinę wina. Jak podkreślał, czas na to się kończy, gdyż jesteśmy coraz bliżej końcowej stacji. W Szwajcarii, aby uraczyć się napojem z procentami, nie musimy iść do wagonu gastronomicznego. Napić się można na swoim miejscu w wagonie.

Występ pana konduktora z otwieraczem w trakcie pokonywania tunelu / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Po około dwóch godzinach i pokonaniu mniej więcej 150 kilometrów w wagonie panoramicznym większość pasażerów, w tym ja, wysiadła na wcześniejszej stacji Flüelen. Przy tamtejszych peronach jest przystań, dokąd po chwili przypłynął parowiec i zabrał nas w rejs do Lucerny po Jeziorze Czterech Kantonów. Tę część wycieczki - wchodzącej w skład podróży Ekspresem Gotarda - również opiszemy wkrótce w Interii.

Dla mnie Flüelen to był koniec przejażdżki i początek następnej podróży / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Swiss Travel Pass dla turystów. Jeden bilet na transport po Szwajcarii

Co jeszcze mamy w pociągu Gotthard Panorama Express? Na pokładzie, poza napojami, sprzedawane są też przekąski. Raczej nie będzie nam za gorąco, bo klimatyzacja utrzymywała odpowiednią temperaturę. Każde miejsce ma stolik i gniazdka, ale uwaga - warto wziąć ze sobą przejściówkę (adapter), jeśli chcemy podłączyć laptopa. Czasami przenośne komputery mają szerokie wtyczki niemieszczące się w szwajcarskich kontaktach.

W pewnym momencie zza okna pociągu / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Kursowanie wyjątkowego składu jest zawieszane w sezonie zimowym - przykładowo w tym roku pierwszy raz wyruszył 15 kwietnia, a przecinanie alpejskich gór i dolin zakończy 22 października. Wiosną, latem i jesienią widnieje w rozkładzie jazdy od wtorku do niedzieli, także w święta. Nie ma połączeń w poniedziałki.

Ekspresem Gotarda jechałem jako posiadacz Swiss Travel Pass. To oferta dla turystów pozwalająca zapłacić raz i bez limitów jeździć szwajcarskimi pociągami i autobusami oraz pływać pasażerskimi statkami. Dodatkowo obejmuje m.in. bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej w niemal 100 miastach, jak i darmowy wstęp do ponad 500 muzeów.

Szwajcarię przecina siatka dobrze zorganizowanej kolei / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Jak kupić i korzystać ze Swiss Travel Pass?

Trzydniowy Swiss Travel Pass kosztuje w 2023 roku za drugą klasę 232 franki, a za możliwość jazdy w klasie pierwszej - 369 franków. Są też jej droższe mutacje cztero-, sześcio-, ośmio- i 15-dniowe. Przykładowo ta przysługująca na osiem dni kosztuje 389 franków (druga klasa) albo 617 franków (pierwsza klasa).

Trzeba pamiętać, że w Gotthard Panorama Express jest tylko pierwsza klasa. Dodatkowo trzeba dopłacić 16 franków za miejsce w wagonie panoramicznym na odcinku Lugano-Flüelen.

Wewnątrz wagonu o niższym standardzie, ale nadal pierwszej klasy / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Szwajcaria oferuje również zniżki, chociażby dla dzieci do ukończenia szóstego roku życia, które w towarzystwie kogoś posiadającego Swiss Travel Pass podróżują za darmo. Istnieją też Swiss Family Card dla rodzin oraz Swiss Travel Pass Youth dla osób do 24 lat. Taką kartę można kupić przez internet, a podczas kontroli biletów okazać ją wydrukowaną lub jako plik w smartfonie.

Wiejska sceneria Altdorfu / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Ekspres Panoramiczny Gotarda kursuje również w przeciwnym kierunku - z Arth-Goldau i Flüelen do Lugano. To niejedyny szwajcarski pociąg, który dostarcza niesamowitych wrażeń. W rozkładzie jazdy znajdziemy też ekspresy: Lodowcowy, Bernina oraz Palmowy.

Wiktor Kazanecki

