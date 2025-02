Zanim papież trafił do szpitala, kilkukrotnie miał problemy z oddychaniem lub głosem, co zmuszało go do przerywania czytań tekstów homilii oraz katechez, które kończyli za niego jego współpracownicy. Ponadto przez ból stawów 88-letni Ojciec Święty porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz laski.