Administracja Trumpa rozważa ujawnienie nowych dokumentów oraz powołanie specjalnego prokuratora do zbadania sprawy.

Finansista w 2019, podczas odsiadki, odebrał sobie życie. Wcześniej pod jego adresem wystosowano falę oskarżeń dotyczących handlu ludźmi oraz nakłaniania do prostytucji.

Wychodzi na to, że tę narrację podzielił Donald Trump . Mimo tego, że jeszcze jako kandydat na prezydenta w 2024 roku zapowiedział ujawnienie dokumentów. W podobnym tonie wypowiadała się początkiem 2025 roku powołana przez Trumpa prokurator generalny Pam Bondi .

Innego zdania jest wpływowy przedstawiciel Partii Republikańskiej, który domaga się konkretnych działań. - To bardzo delikatna sprawa. Powinniśmy wszystko ujawnić i pozwolić ludziom zdecydować - tłumaczył przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson .

Współpracownicy Donalda Trumpa zaapelowali do wpływowych ludzi skupionych w ruchu MAGA, aby zamiast zajmować się Epsteinem, przywiązywali większą wagę do sukcesów akcji "America First".