Są to wyniki sondażu ośrodka Ifop, opublikowane we wtorek, na pięć dni przed pierwszą turą głosowania.

Dziennik "Le Figaro" prognozuje na tej podstawie następujący podział mandatów w parlamencie: od 220 do 260 dla Zjednoczenia Narodowego, dla lewicy - od 180 do 210 oraz 75-110 mandatów dla obozu prezydenckiego.

Wybory parlamentarne we Francji. Dziennik przewiduje "brak większości bezwzględnej"

MSW Francji poinformowało we wtorek, że pomiędzy 10 i 23 czerwca zarejestrowano ponad 1,3 mln pełnomocnictw do głosowania (ordynacja wyborcza we Francji umożliwia upoważnienie innej osoby do oddania głosu).