Posłowie twierdzą, że mołdawski rząd wykazał się determinacją i zdolnością do spełnienia wymogów Komisji Europejskiej dotyczących rozpoczęcia rozmów członkowskich. Jak dodali, wejście Mołdawii do UE stanowiłoby " geostrategiczną inwestycję w zjednoczoną i silną Europę ".

Europosłowie podkreślają zarazem znaczenie kontynuowania przez rząd w Kiszyniowie procesu reform w kraju, nie tylko dla osiągnięcia politycznego celu, jakim jest przystąpienie do UE, ale przede wszystkim dla wymiernej poprawy standardów życia wszystkich Mołdawian.

Rozszerzenie Unii Europejskiej. Nowy kraj na liście

Parlament Europejski uważa, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny również zwiększyć pomoc finansową i techniczną dla Mołdawii , aby ułatwić jej szybką i skuteczną integrację ze Wspólnotą. Obejmuje to szybkie uruchomienie przez Komisję Europejską nowej transzy bieżącej pomocy finansowej.

Podkreślając, że przystąpienie do UE pozostaje procesem opartym na przeprowadzeniu reform wymaganych do spełnienia kryteriów członkostwa, Parlament wzywa wszystkie mołdawskie partie polityczne do "poszukiwania konsensusu w sprawie najważniejszych i najpilniejszych reform, w celu dalszej harmonizacji ustawodawstwa kraju ze standardami UE".