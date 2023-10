Dziennikarze portalu RKB-Ukraina dotarli do poszkodowanego. Z jego relacji wynika, że został on zaatakowany, a napastnicy żądali od niego pieniędzy i oskarżali go o oszustwa .

Do mężczyzny trzeba było wezwać karetkę pogotowia, która udzieliła mu pierwszej pomocy i zabrała do szpitala. Na opublikowanych zdjęciach, u ofiary napaści widać opuchliznę na twarzy i najprawdopodobniej złamany nos .

Ukraina: Efekt interwencji poselskiej w fałszywym call center

- Oleksandr Kunicki i ja przybyliśmy do centrum biznesowego Protasowa, aby sprawdzić działanie fałszywego call center . Po przybyciu na miejsce zobaczyliśmy około 50 osób uciekających. Następnie poszliśmy dalej ulicą, gdy pojawił się młody człowiek, którego widzieliście na nagraniu. On został specjalnie wystawiony - mówił.

Według posła pobity mężczyzna był podstawiony i jego zadaniem było sprowokowanie bójki. Co więcej, miał on ze sobą nóż .

- Zaczął do nas mówić bardzo obraźliwe słowa, krzyczeć na nas, wyzywać. I zaczął podchodzić coraz bliżej. Przedstawiliśmy się, pokazaliśmy legitymacje posłów ludowych, a mój kolega Oleksandr zaczął go filmować. Był bardzo oburzony, zaczął do nas podchodzić, machać rękami i nogami, po czym wyrwał Oleksandrowi telefon, a nawet ukradł go i zaczął z nim uciekać - relacjonował.