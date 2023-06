Nowe ustalenia ws. chińskiego balonu. "Korzystał z amerykańskiej technologii"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Zestrzelony na początku lutego chiński balon szpiegowski był wyposażony w komercyjną, amerykańską technologię, która służyła do zbierania zdjęć i filmów - przekazał amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wstępne ustalenia śledztwa w tej sprawie. Prasa podkreśla, że zgromadzone dane miały zostać wysłane do Pekinu.

Zdjęcie Chiński balon szpiegowski wykryty nad USA na początku lutego / CHASE DOAK/AFP / East News