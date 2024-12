Kluczowe porozumienie Rosji i Białorusi. Mińsk dostanie rakiety Oriesznik

Lider Rosji zapowiedział też, że Oriesznik może trafić na Białoruś w drugiej połowie przyszłego roku, gdy wzrośnie seryjna produkcja tych systemów i wejdą one do służby w kremlowskich siłach strategicznych . Według Putina o ustalaniu celów dla pocisków Oresznik na Białorusi będzie decydował jedynie Mińsk .

Oresznik to zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych pocisk balistyczny średniego zasięgu , który został w zeszłym miesiącu użyty przez Rosję do ataku na ukraińskie zakłady zbrojeniowe w Dnieprze .

Rakiety Oresznik zagrażają NATO? "Przechwycenie będzie trudne"

Choć w trakcie ostrzału ukraińskiego miasta Dniepr nie użyto ładunku nuklearnego, to w ocenie Deckera Eveleta jeśli doszłoby do ataku na natowskie cele, najprawdopodobniej rosyjska armia zdecydowałaby się na taki krok. - Rakiety Oresznik są w stanie "dostarczyć" do Europy sześć głowic nuklearnych w ciągu około 15-20 minut, a ze względu na prędkość i trajektorię rakiety przechwycenie go będzie niezwykle trudne - zauważa analityk.