Nowe informacje w sprawie śmierci Nawalnego. Media: Zabrano nawet śnieg

Aleksiej Nawalny nie żyje. Skonfiskowano wszystko, czego dotykał

Przedmioty przekazano do centrum ekspertyz sądowych. Dossier zaznaczyło, że nie opublikowano żadnych wyników badania zabranych rzeczy.

Niedawno rosyjski niezależny portal Insider napisał, że oficjalne dokumenty, do których uzyskał dostęp, świadczą o tym, że Nawalny został otruty w więzieniu, a władze usuwały wzmianki o jego dolegliwościach, by to ukryć.