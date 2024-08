Lekarze piszą do Putina w sprawie Nawalnego. Żądają śledztwa

"Jest oczywiste, że śmierć Aleksieja Nawalnego nastąpiła w wyniku niedbałego wykonywania obowiązków przez pracowników Federalnej Służby Więziennej" - stwierdziło 97 lekarzy we wspólnym liście.

Według lekarzy opozycjoniście powinno się było przepisać leczenie nadciśnienia i zabronić umieszczania go w celi karnej.

"Nie przepisano Aleksiejowi terapii hipotensyjnej - mimo istniejących przeciwwskazań lekarskich nadal był regularnie umieszczany w izolatce, co ostatecznie doprowadziło (zgodnie z przedstawionym komunikatem) do rozwoju tak poważnych powikłań nadciśnienia, jak obrzęk płuc, obrzęk mózgu, migotanie komór" - stwierdzili w apelu rosyjscy lekarze.

Środowisko medyczne skierowało podobny apel do Władimira Putina .

"Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na konieczność zapewnienia Aleksiejowi Nawalnemu dostępu do wykwalifikowanej opieki medycznej oraz na niedopuszczalność ponownego umieszczania Aleksieja w izolatce. (...) Nawet jeśli przyjmiemy, że przyczyną śmierci Aleksieja Nawalnego nie była przemoc, to jest pan za to odpowiedzialny, gdyż zignorował pan opinię ekspertów środowiska lekarskiego na temat zagrożenia życia Aleksieja w warunkach przetrzymywania" - napisali lekarze.