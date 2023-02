Nowe fakty ws. Katargate. Media: Wiceszef KE był traktowany "jak król"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas był traktowany "jak król" podczas swoich podróży do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w zamian broniąc prawdopodobnie interesów tych państw - wynika z ustaleń holenderskiego portalu śledczego "The Follow The Money". Dziennikarze przeanalizowali bliskowschodnie podróże greckiego konserwatysty, który za dwie noce w luksusowym apartamencie w Abu Dhabi płacił nawet do 38,2 tys. euro.

Zdjęcie Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas / Dursun Aydemir/Anadolu Agency / AFP