"Pasuje do opisu, który podali podejrzani i był zauważony przez służby specjalne Turcji jako kurator gałęzi Państwa Islamskiego Wilajatu Chorasan; przygotowywał samochód dla terrorystów w ataku w Stambule w styczniu tego roku i 'pracował' z przybyłymi z Tadżykistanu " - piszą Ważnyje Istorii.

Zamach w Rosji. Wystarczyło 15 minut

Ważnyje Istorii zwracają też uwagę, że ubrania terrorystów są takie same jak zatrzymanych przez służby podejrzanych mężczyzn i pasują "do najmniejszych szczegółów", co widać na opublikowanym przez Państwo Islamskie nagraniu ze strzelaniny.