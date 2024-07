Polacy na Litwie. Prezes Waldemar Tomaszewski krytykuje Warszawę

Prezes nawiązał w ten sposób do działalności byłej ambasador w Wilnie Urszuli Doroszewskiej , która przed XV Zjazdem organizacji miała próbować zmusić ówczesnego prezesa Michała Mackiewicza do nieubiegania się o reelekcję .

- Nie można tolerować takiej sytuacji, kiedy jakiś urzędnik, nawet z naszej macierzy, mówi co musimy robić i że jak tego nie zrobimy, to odbierze nam dotację. To jest poniżenie naszej godności - podkreślił Tomaszewski.

Litwa: Ambasador Konstanty Radziwiłł przeprasza

- Polacy na Litwie mają własną organizację, rządzą się sami i wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, co jest potrzebne i jakie powinny być zadania. I jeżeli czasem zdarza się, że przedstawiciel Polski wyszedł poza taką rolę ogólnego wsparcia dla Polaków, to chcę za to bardzo mocno przeprosić. Jeśli coś takiego się zdarzyło, to na pewno tak nie powinno być. To państwo tutaj są gospodarzami, a my z Polski mamy obowiązek państwa wspierać - dodał.