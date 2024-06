W piątek na litewskiej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej pojawił się komunikat w sprawie Kursu Przygotowawczego do Dnia "X", czyli wojny. Jest skierowany do osób, które - jak tłumaczył szef resortu obrony Laurynas Kasciunas - chcą zdobyć wiedzę na temat zapewnienia sobie bezpieczeństwa, przetrwania i funkcjonowania w stanie wojny, zaplanowania działań swoich i bliskich i zapobiegnięciu chaosowi w takiej sytuacji.

- Wśród priorytetów litewskiej polityki obronnej są: Silna armia gotowa do obrony, poczucie zobowiązania w zakresie obrony oraz gotowe i odporne społeczeństwo. Obrona państwa jest sprawą nas wszystkich, dlatego ten kurs jest ważnym krokiem w przygotowaniu społeczeństwa do obywatelskiego oporu. Mamy też nadzieję, że zmieni nastawienie obywateli do tego, co powinni wiedzieć i jak powinni się przygotować - tłumaczył szef ministerstwa obrony.