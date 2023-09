Polska i inne kraje, które wstąpiły do UE po 2004 roku, gospodarczo dogoniły, a nawet prześcignęły członków Unii z dłuższym stażem, takich jak Niemcy - oceniają media za Odrą. Według "Welt am Sonntag" czasy, gdy o "polnische Wirtschaft" mówiono w negatywnym kontekście już dawno minęły. Teraz Polska uważana jest za dynamicznie rozwijającego się "gospodarczego prymusa". W opinii prasy problemem pozostają jednak praworządność i korupcja, a wzrost może zostać zahamowany po wstąpieniu Ukrainy do UE, co odbędzie się kosztem m.in. Polski.