Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odniósł się do doniesień o możliwym spotkaniu z Władimirem Putinem. - To fałszywe twierdzenia, są wielce nieprzyzwoite - grzmiał. W piątek polityk opozycyjnej CDU spekulował, że do wizyty w Rosji może dojść przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech.