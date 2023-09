Niemcy wezwały polskiego ambasadora. Chodzi o aferę wizową

Afera wizowa. Niemieckie MSW wezwało polskiego ambasadora

Do wezwania polskiego ambasadora odniósł się w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. - Chodzi o kwestię wyjaśnienia zarzutów, którymi część mediów polskich i niemieckich obarcza Polskę - w sposób zupełnie nieuprawniony - w kontekście kryzysu migracyjnego. Ambasador wyjaśnił, że są to zarzuty nieuprawnione. Myślę, że uspokoił naszych niemieckich partnerów i myślę, że to spotkanie taki miało cel - powiedział Mularczyk.