Mieszkańcy miasta Solingen kilkadziesiąt godzin po zamachu zastanawiają się, jak mogło dojść do tego ataku , jak to jest możliwe, że niemieckie służby nie poradziły sobie z udaremnieniem tej zbrodni. 26-letni Syryjczyk , jak się okazuje, był dobrze znany niemieckim służbom i skutecznie je przechytrzył.

Jak poinformowały niemieckie media, mężczyzna od dawna nie powinien przebywać w Niemczech , bo jego wniosek o azyl został odrzucony , a odpowiedzialna administracja zdecydowała o jego deportacji do Bułgarii , gdzie przekroczył granicę, przedostając się na teren Unii Europejskiej . Mężczyzna jednak krótko przed wydaleniem go z Niemiec zniknął i skutecznie ukrywał się przed służbami .

Mało tego, nie zdecydowano się na wysłanie za nim listu gończego , bo uznany został za osobę nieszkodliwą. Przypadek 26-latka pokazuje, że przy coraz bardziej rosnącej fali migracji niemieckie służby nie dają sobie rady ze skuteczną kontrolą przyjeżdżających do Niemiec uchodźców i imigrantów.

Choć zaledwie niewielkie grono to ekstremiści , niemiecki system nie radzi sobie z prześwietlaniem i skutecznym odsyłaniem tych, którzy albo nie spełniają wymogów otrzymania azylu, albo stanowią potencjalne zagrożenie.

Zamach w Solingen. Puste słowa rządzących

Zbierający się w weekend w centrum miasta mieszkańcy Solingen wyrażali swoje ogromne niezadowolenie z niemieckiej polityki . Wśród nich byli także migranci lub dzieci tych, którzy do Niemiec przyjechali kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Ci drudzy obawiają się, że antyislamskie nastroje w Niemczech - i tak już napięte po sytuacji na Bliskim Wschodzie - wzrosną .

I winą za to obarczają rządzących polityków, którzy robią niewiele, by obniżyć poziom agresji wobec muzułmanów . Inni są rozczarowani słowami i działaniami polityków po samym zamachu.

- Usłyszeliśmy tylko, że musimy trzymać się razem, że ta zbrodnia jest godna potępienia, ale nie ma żadnych konkretnych deklaracji, co stanie się w najbliższym czasie - mówiła Interii 50-letnia Eleonore, która mieszka na przedmieściach Solingen.

Faktycznie, politycy, w tym federalna minister spraw wewnętrznych, nie odnieśli się do planów zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania ostrych narzędzi w miejscach publicznych . O stosownym zakazie niemiecki rząd mówi już od miesięcy, ale do tej pory te przepisy nie zostały znowelizowane, mimo że statystyki są alarmujące.

W roku 2023 policja w Niemczech zanotowała blisko dziewięć tys. przypadków ataku przy użyciu noża. To prawie 1000 przypadków więcej niż w roku 2022 .

Niemcy: Zamach paliwem dla opozycji

Zamach w Solingen już jest wykorzystywany do celów politycznych. Jest niczym paliwem dla populistów przed zbliżającymi się wyborami lokalnymi we wschodnich Niemczech. Za niecały tydzień do urn pójdą mieszkańcy Saksonii i Turyngii, gdzie skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma już blisko 30-procentowe poparcie.